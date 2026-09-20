В новых регионах России завершилось голосование на выборах

В трех новых регионах страны избирательный процесс завершился раньше, чем в субъектах европейской части России

Фото: Дарья Пинегина

В трех новых регионах страны избирательный процесс завершился раньше, чем в субъектах европейской части России. В ДНР избирательные участки прекратили работу в 14:00 по московскому времени. По словам главы местного избиркома Владимира Высоцкого, досрочное голосование и работа участков проходили в штатном режиме, несмотря на попытки провокаций со стороны противника.

В Запорожской области график работы участков различался: в сельских населенных пунктах они были открыты с 8:00 до 14:00 мск, в городах и административных центрах — с 8:00 до 16:00 мск. Как сообщила глава регионального избиркома Галина Катющенко, итоговая явка в области составила 78,55%.

В ЛНР голосование также завершено — по данным председателя избиркома Марианны Сумской, с учетом досрочного голосования явка превысила 79%.

В Херсонской области избирательный процесс прошел в период с 4 по 13 сентября. По информации местного избиркома, явка составила 74,61%.

Центризбирком РФ предусмотрел возможность досрочного голосования в Донбассе и Новороссии. При этом определение сроков проведения выборов, а также использование дополнительных форм волеизъявления (на дому или на придомовых территориях) было отнесено к компетенции нижестоящих избирательных комиссий.

Дмитрий Зайцев