Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН

Американский лидер готов к диалогу с Масудом Пезешкианом, но пообещал «предельно ясное заявление» о недопустимости ядерного оружия у Тегерана

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Трей Йингст со ссылкой на разговор с американским лидером. Его слова передает «Коммерсантъ».

По словам Йингст, Трамп сказал, что, «вероятно, будет открыт» к такой возможности. В беседе с корреспондентом президент США также отметил, что в ближайшее время произойдут «очень важные события», связанные с конфликтом Вашингтона и Тегерана.

Основные прения Генассамблеи пройдут с 22 по 26 сентября. Трамп выступит с речью — по словам постпреда США при ООН Майка Уолтца, американский президент сделает «предельно ясное заявление о том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие». Иранская сторона, в свою очередь, заявила, что передала США условия для возобновления переговоров и ожидает ответа Трампа.

Дмитрий Зайцев