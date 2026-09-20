Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность 101 иностранной НПО с начала года

Зампрокурора Алексей Жафяров заявил, что эти НПО пытались оказывать деструктивное влияние на избирательные процессы в РФ

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность 101 иностранной неправительственной организации. Об этом сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров на брифинге в ЦИК.

— В этом году по согласованию с Министерством иностранных дел нами в отношении 101 иностранной организации принято решение о признании их нежелательными, — заявил Жафяров.

По его словам, эти организации, в частности, пытались оказать деструктивное влияние на избирательные процессы в России.

Дмитрий Зайцев