Минобороны: сын Джо Байдена лоббировал интересы компании, занятой в биопроектах на Украине

Фото: Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кириллова, об этом свидетельствуют опубликованные материалы переписки Байдена с руководством инвестиционного фонда Rosemont Seneca. Согласно им, управляющий директор фонда Джон Делош спрашивал сына американского президента о том, есть ли кто-то, кому он может позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривают в различных правительственных учреждениях.

Кириллов добавил, что финансирование из негосударственных источников, таких как фонд Байдена, позволяет Пентагону не отчитываться перед Комитетом Сената США по бюджету о целях и результатах военно-биологических исследований на Украине и скрывать их от общественности.

Фото: Минобороны России

О том, что инвестиционный фонд сына американского лидера причастен к финансированию биолабораторий на Украине, Минобороны заявило в марте. Ведомство заявило о тесной связи Rosemont Seneca с основными подрядчиками Министерства обороны США. Также они сообщили, что важным результатом спецоперации на Украине стало прекращение деятельности биолабораторий.



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Дарья Акимова