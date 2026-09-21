ЦИК РФ подвела предварительные итоги по выборам: главное

Явка составила 59,32%, у «Единой России» будет 355 депутатских мест

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова озвучила предварительные итоги выборов в Госдуму.

Глава ЦИК РФ отметила, что все опасности и угрозы были успешно преодолены. Явка на думских выборах составила 59,32%.

Первое место в голосовании занимает «Единая Россия», которая пока набрала 57,83% голосов, лидируя в 208 одномандатных округах. Партия получит 355 депутатских мест в Госдуме.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второе место в голосовании остается за КПРФ — 13,81% голосов, победа по пяти одномандатным округам и 40 депутатских мандатов. Тройку замыкает ЛДПР с 8,98% голосов и победой по двум одномандатным округам — 25 депутатских мест. Партия «Новые люди» набирает 7,96% голосов — 20 мандатов.

Памфилова отдельно остановилась на результатах партии «Справедливая Россия». Она отметила, что у них еще есть большой шанс преодолеть барьер в 5%. Пока «Справедливая Россия» получает четыре депутатских места. Еще одно место в Госдуме — за «Родиной».

Голосование проходило в трехдневном формате 18—20 сентября. Из 450 мандатов 225 распределяются по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. ЦИК завершит обработку протоколов 24 сентября, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября.

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Зульфат Шафигуллин