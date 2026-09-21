Абдулганиев побеждает на довыборах в Госсовет Татарстана по Высокогорскому округу

Дополнительные выборы назначили после того, как прежний депутат Азат Зиганшин сложил мандат в январе ради перехода в правительство Татарстана

На дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому округу №50 лидирует уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Фарид Абдулганиев. По предварительным данным, за него проголосовали 28,8 тыс. избирателей.

Второе место занимает представитель КПРФ Муса Касюков с 10,8 тыс. голосов, третье — кандидат от ЛДПР Рушан Хасанов (4,8 тыс.). Такие данные приводятся на сайте ЦИК РФ.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Дополнительные выборы назначили после того, как прежний депутат Азат Зиганшин сложил мандат в январе ради перехода в правительство Татарстана на пост министра экологии и природных ресурсов.

Ранее стало известно, что в Казани, по предварительным итогам выборов, в Госдуму лидирует «Единая Россия». По состоянию на 9:00 она набрала 64,8% голосов.

Зульфат Шафигуллин