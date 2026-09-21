В Татарстане повысят оклады для работников службы занятости

Соответствующее постановление опубликовано Кабинетом министров республики

В Татарстане с 1 января 2027 года повысят базовые оклады работникам региональной службы занятости. Соответствующее постановление опубликовано Кабинетом министров республики.

Для инспекторов и специалистов центров занятости базовый оклад составит от 48 540 до 59 580 рублей в зависимости от должности.

Для начальников отделов и департаментов оклады установлены в диапазоне от 50 700 до 63 000 рублей. Работникам общеотраслевых профессий рабочих первого уровня определена зарплата от 28 220 до 28 460 рублей, а служащих четвертого уровня — от 31 950 до 32 430 рублей.

Базовый оклад руководителя государственного учреждения службы занятости республики увеличен с 76 500 до 84 150 рублей. Документ вступает в силу с начала следующего года.

Напомним, ранее Татарстан вошел в число регионов с самой низкой безработицей в стране, по средним данным за май — июль 2026 года, показатель составил 1,7%.

Зульфат Шафигуллин