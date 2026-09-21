Кандидаты от «Единой России» лидируют в пяти из шести округов Татарстана
В шестом — Московском округе — первое место занимает представитель ЛДПР
Кандидаты от «Единой России» побеждают в пяти одномандатных округах Татарстана, следует из предварительных итогов выборов ЦИК РФ. В шестом — Московском округе — первое место занимает представитель ЛДПР.
В Приволжском округе лидирует Илья Вольфсон (около 240 тыс. голосов), в Нижнекамском — Олег Морозов (более 253 тыс.), в Набережночелнинском — Альфия Когогина (197 тыс.), в Альметьевском — Марсель Шайдуллин (236 тыс.), в Центральном — Марат Нуриев (186 тыс.).
В Московском округе победу одерживает кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов с результатом в 51,77%. Второе и третье места там заняли представители КПРФ и «Новых людей».
Голосование проходило в трехдневном формате 18—20 сентября. Из 450 мандатов 225 распределяются по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. ЦИК завершит обработку протоколов 24 сентября, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября.
Подробнее о ходе выборов в Татарстане — читайте в материале «Реального времени».
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