На сельхозярмарки Татарстана завезли продукции на 217,1 млн рублей

Завоз сахара вырос почти в два раза

С начала работы сельскохозяйственных ярмарок 12 сентября завоз сахара-песка в Татарстан увеличился с 64,8 до 102,7 тонны. Только за первую неделю объем поставок во вторую неделю вырос практически вдвое — с 34,6 до 68,1 тонны из-за высокого спроса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Общая стоимость завезенной продукции составила 217,1 млн рублей.

Для торговли задействовали 2075 автомобилей, что на 80 единиц больше прошлогоднего показателя. Также выросли поставки говядины (+11,3%), муки (+12%) и подсолнечного масла.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на увеличение объемов, сахар и мука продолжают пользоваться повышенным спросом. Организаторы планируют дополнительно нарастить их завоз на последующие ярмарки.

Напомним, ранее сообщалось, что сельскохозяйственные ярмарки Татарстана стартовали с товарооборотом в 106,5 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин