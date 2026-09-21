Режим ракетной опасности в Татарстане отменен
По громкоговорителям объявили отбой воздушной тревоги
Режим ракетной опасности в Татарстане отменен, по громкоговорителям объявили отбой воздушной тревоги. Информация подтверждается в сообщении в официальном приложении МЧС.
Беспилотная опасность на территории республики пока сохраняется. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.
Режим ракетной опасности был введен в Татарстане в 04.37 мск.
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