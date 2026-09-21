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Режим ракетной опасности в Татарстане отменен

06:04, 21.09.2026

По громкоговорителям объявили отбой воздушной тревоги

Режим ракетной опасности в Татарстане отменен
Фото: скриншот приложения МЧС

Режим ракетной опасности в Татарстане отменен, по громкоговорителям объявили отбой воздушной тревоги. Информация подтверждается в сообщении в официальном приложении МЧС.

Беспилотная опасность на территории республики пока сохраняется. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Режим ракетной опасности был введен в Татарстане в 04.37 мск.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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