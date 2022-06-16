Основной площадкой проведения «Игр будущего — 2024» станет Kazan Expo

Основной площадкой проведения «Игр будущего — 2024» в Казани станет выставочный комплекс Kazan Expo. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Он отметил, что перед чемпионатом пройдут тестовые соревнования, поскольку по ряду дисциплин состязания еще ни разу не проводились.

— Мы определим с оргкомитетом, что будем проводить, в какие даты и время, посмотрим объекты. В рамках заявочной кампании мы уже представили часть объектов, и могу сказать, что основной площадкой станет выставочный комплекс Kazan Expo. Он удобно расположен, и там есть возможность провести большую часть дисциплин, — приводит слова Леонова пресс-служба Минспорта Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также для проведения Игр планируется задействовать и спортивные объекты, и новые объекты, которые появятся в перспективе в Казани, например новый IT-квартал, а также Иннополис.

Сегодня столица Татарстана выиграла право на проведение нового международного турнира — первых в истории «Игр будущего — 2024». Соревнования будут проходить девять дней по 15 дисциплинам. В них примут участие более 1 тысячи человек.



Претендовали на организацию мероприятия Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Тверская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, Тыва, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский края, федеральная территория «Сириус» и Севастополь.



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Татьяна Леухина