Партии выпустили 238 млн агитматериалов для выборов — лидируют аудиовизуальные
В ЦИК России отмечают, что учет агитационных материалов ведется для обеспечения прозрачности избирательной кампании
В Информационном центре ЦИК России представлены данные об агитационных материалах в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Общий тираж агитационных материалов составил свыше 238 млн экземпляров, количество наименований — около 21 тысячи.
В ЦИК России поступило 3 465 наименований аудиовизуальных агитационных материалов, 681 наименование печатных агитационных материалов и 176 наименований иных агитационных материалов. На слайде также отражены дополнительные показатели — 2 784, 1 374 и 212 соответственно.
В ЦИК России отмечают, что учет агитационных материалов ведется для обеспечения прозрачности избирательной кампании и контроля за соблюдением правил предвыборной агитации.
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