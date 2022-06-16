КАМАЗ и власти Ставрополья подписали соглашение по развитию краевого индустриального парка «Мастер»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на полях ПМЭФ подписали соглашение по развитию Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер». Об этом сообщается в telegram-канале челнинского автопроизводителя.
В связи с повышенным спросом со стороны бизнеса глава края предложил построить новую очередь индустриального парка. Идею поддержало руководство ПАО «КАМАЗ».
Стороны на ПМЭФ подписали дорожную карту, которая предполагает строительство четвертой очереди индустриального парка площадью 40 тысяч кв. метров и стоимостью 2 миллиарда рублей.
Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщала, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) республика планирует заключить более 30 инвестиционных соглашений. Среди них — дорожная карта с КАМАЗом о развитии промышленного парка в Туймазинском районе Башкирии.
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