КАМАЗ и власти Ставрополья подписали соглашение по развитию краевого индустриального парка «Мастер»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на полях ПМЭФ подписали соглашение по развитию Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер». Об этом сообщается в telegram-канале челнинского автопроизводителя.

В связи с повышенным спросом со стороны бизнеса глава края предложил построить новую очередь индустриального парка. Идею поддержало руководство ПАО «КАМАЗ».

Фото: t.me/kamaz_oficial

Стороны на ПМЭФ подписали дорожную карту, которая предполагает строительство четвертой очереди индустриального парка площадью 40 тысяч кв. метров и стоимостью 2 миллиарда рублей.

Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщала, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) республика планирует заключить более 30 инвестиционных соглашений. Среди них — дорожная карта с КАМАЗом о развитии промышленного парка в Туймазинском районе Башкирии.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Леухина