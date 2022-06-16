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КАМАЗ и власти Ставрополья подписали соглашение по развитию краевого индустриального парка «Мастер»

12:34, 16.06.2022
КАМАЗ и власти Ставрополья подписали соглашение по развитию краевого индустриального парка «Мастер»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на полях ПМЭФ подписали соглашение по развитию Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер». Об этом сообщается в telegram-канале челнинского автопроизводителя.

В связи с повышенным спросом со стороны бизнеса глава края предложил построить новую очередь индустриального парка. Идею поддержало руководство ПАО «КАМАЗ».

Фото: t.me/kamaz_oficial

Стороны на ПМЭФ подписали дорожную карту, которая предполагает строительство четвертой очереди индустриального парка площадью 40 тысяч кв. метров и стоимостью 2 миллиарда рублей.

Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщала, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) республика планирует заключить более 30 инвестиционных соглашений. Среди них — дорожная карта с КАМАЗом о развитии промышленного парка в Туймазинском районе Башкирии.

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Татьяна Леухина
ПромышленностьМашиностроение Татарстан

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