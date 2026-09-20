Раис Татарстана Рустам Минниханов: «Выборы прошли успешно»
Раис республики назвал выборы успешными и пожелал жителям процветания
На праздничном концерте, посвященном завершению трехдневного голосования в Татарстане, раис республики Рустам Минниханов обратился к жителям с благодарностью.
— Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу гражданскую позицию. Выборы прошли успешно, и это ваша огромная жизненная гражданская позиция. Вам — процветания! — пожелал Минниханов.
Праздничное мероприятие прошло после закрытия избирательных участков в 20:00 20 сентября. В Татарстане избиратели голосовали за депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, а также на довыборах в Госсовет РТ и муниципальных выборах. Явка к 18:00 заключительного дня составила 72,4%. Участковые комиссии уже приступили к подсчету голосов.
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