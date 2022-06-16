Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве по реализации туристического проекта «Великий Волжский путь»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Руководители пяти российских регионов, в том числе и Татарстана, подписали соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь» с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Идея проекта — создание на территории Приволжского федерального округа комплексной туристически развитой макротерритории и обеспечение ее современными речными пригородными и межрегиональными перевозками. Сейчас в проект входят семь регионов: Татарстан, Нижегородская область, Марий Эл, Пермский край, Ульяновская область, Саратовская область, Мордовия.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Подписанное соглашение будет способствовать развитию единой информационной среды, в частности информировать о туристском потенциале регионов, и продвижению межрегионального проекта, а также содействовать развитию речных межрегиональных перевозок.



В апреле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщал, что Татарстан и еще шесть регионов России вошли в единый национальный речной туристический маршрут. В рамках этого проекта будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновляться речной флот.

В июле прошлого года руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказывал, что в республике будут реализовывать «Императорский маршрут» — туда могут войти такие объекты, как собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и другие. Регион получил право использования товарного знака «Императорский маршрут» в ноябре 2020 года благодаря подписанию соглашения Госкомитета РТ по туризму с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО).

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Татьяна Леухина