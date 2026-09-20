Явка на выборах в Чечне достигла 93,98% к вечеру третьего дня голосования
Нарушений не зафиксировано — выборы главы региона, депутатов Госдумы и парламента республики прошли в спокойной обстановке
К 18:00 третьего, заключительного дня голосования в Чеченской Республике явка составила 93,98% — проголосовали 825 348 человек. Об этом сообщила Избирательная комиссия региона.
— По данным на 18:00 часов 20 сентября, в голосовании на выборах в Чеченской Республике приняли участие 825 348 избирателей, что составляет 93,98% от общего числа избирателей, включенных в списки, — говорится в сообщении избиркома.
Нарушений и нештатных ситуаций в ходе голосования не зарегистрировано, выборы проходят в спокойной обстановке, отметили в комиссии.
В Чечне проходят выборы главы региона, депутатов Госдумы, парламента республики, а также депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 541 участковая избирательная комиссия — 534 постоянных и семь временных. В списках избирателей числятся порядка 874 тыс. человек.
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