УВД Зеленодольска возглавил Хохорин
Сегодня в Зеленодольске приступил к работе новый начальник УВД — полковник полиции Олег Хохорин. Коллективу его представил глава МВД республики Артем Хохорин, двоюродный брат нового начальника.
Последние восемь лет полковник руководил Верхнеуслонским отделом полиции.
«Знает специфику работы «от и до». Прекрасно знаком с особенностями района, так как родом из этих мест, что поможет ему достигнуть поставленных целей и решить все задачи в оперативно-служебной деятельности», — охарактеризовал Артем Хохорин своего подчиненного. И выразил уверенность, что смена руководства в районе не нарушит темпов работы.
Олег Евгеньевич Хохорин родился в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района в 1964 году. Окончил Казанский авиационный институт и Московский юридический институт МВД России. Начинал в Зеленодольске участковым инспектором милиции в 1992 году. Позже работал замначальника отделения по экономическим преступлениям УВД Зеленодольска и начальником отдела полиции «Московский» в Казани.
Прежний глава УВД Зеленодольска Айрат Ханбиков с прошлой недели занимает аналогичный пост в Набережных Челнах.
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