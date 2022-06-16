УВД Зеленодольска возглавил Хохорин

Фото: МВД по Татарстану

Сегодня в Зеленодольске приступил к работе новый начальник УВД — полковник полиции Олег Хохорин. Коллективу его представил глава МВД республики Артем Хохорин, двоюродный брат нового начальника.



Последние восемь лет полковник руководил Верхнеуслонским отделом полиции.

«Знает специфику работы «от и до». Прекрасно знаком с особенностями района, так как родом из этих мест, что поможет ему достигнуть поставленных целей и решить все задачи в оперативно-служебной деятельности», — охарактеризовал Артем Хохорин своего подчиненного. И выразил уверенность, что смена руководства в районе не нарушит темпов работы.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Олег Евгеньевич Хохорин родился в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района в 1964 году. Окончил Казанский авиационный институт и Московский юридический институт МВД России. Начинал в Зеленодольске участковым инспектором милиции в 1992 году. Позже работал замначальника отделения по экономическим преступлениям УВД Зеленодольска и начальником отдела полиции «Московский» в Казани.

Прежний глава УВД Зеленодольска Айрат Ханбиков с прошлой недели занимает аналогичный пост в Набережных Челнах.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Ирина Плотникова