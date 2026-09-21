«Стрела-Ак Барс» разгромила в последнем матче регулярки «Славу МАР»

С третьей позиции — на новый стадион

Капитан «стрелков» Герман Давыдов. Фото: Динар Фатыхов

В чемпионате России по классическому регби завершился регулярный сезон, и команды будут готовиться к плей-офф. Казанская «Стрела-Ак Барс», действующий чемпион страны, будет бороться за выход в финал с красноярским «Енисеем-СТМ», перед этим сыграв первый матч на новом стадионе команды. Подробности — в репортаже «Реального времени» о том, как казанская команда продолжает бороться за чемпионство в классическом регби и в его олимпийской версии — регби-7.



От «Красных ворот» до «Солнечного города»

Новый стадион не сильно поменял адрес и диспозицию регбийной «Стрелы-Ак Барс». В бытовом плане это можно сравнить с пристроями, которые обычно даже не имеют собственной нумерации, обозначаясь буквами А, Б и так далее. Тем самым продолжает работать стратегия сделать край Приволжского района Казани регбийным центром, перенесенным во времена проведения Универсиады 2013 года из Кировского района. Там регби родилось изначально, там до сих пор функционирует спортивный комплекс «Стрела» в районе «Красных ворот» и парка Петрова, который экс-форвард «Ак Барса» Кирилл Петров называл именным, но сейчас регби — это, повторимся, Приволжский район.



План продвигать теннис в микрорайоне «Солнечный город», где рядом находится Академия тенниса, можно считать неосуществимым. Волейбол, как мужской, так и женский, развивается по своим законам и правилам, независимо от дислокации Центра волейбола. И регби может стать приоритетным для жителей микрорайона «Солнечный город» и прибрежных поселков, как, допустим, бадминтон для тех, кому не нравятся командные игровые виды спорта.

А регбисты «Стрелы-Ак Барс» в перспективе могут стать для местных мальчишек, а может быть, и девчонок настоящими легендами. Если Кобус Мараис провел в это воскресенье свой сотый матч за казанскую команду за пятилетний период, Ника Казаликашвили закольцевал собственную сотню, начиная ее противостояние матчем со «Славой МАР», Джей Пи Нил остается такой же медийной фигурой, какой является весь период пребывания в Казани, то что еще надо, чтобы трибуны заполнялись верными болельщиками, а регбийные секции — новыми занимающимися.

Команды вышли на игру в традиционных зеленых («Стрела-Ак Барс») и желтых («Слава МАР») цветах. Матч, помимо функции открытия нового стадиона, не имел под собой никакой турнирной нагрузки. Казанцы уже заняли третье место в регулярном чемпионате и сейчас в облегченном варианте готовятся к полуфиналу чемпионата страны с красноярским «Енисеем-СТМ». Красноярск, наоборот, находится в напряжении, поскольку в следующее воскресенье сыграет в гостевом финале Кубка России с московским «Динамо».

Степан Хохлов рвется в атаку. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сотые матчи Кобуса и Казаликашвили, первые очки в истории стадиона Давыдова

К легендарным Мараису и Казаликашвили, которых начали чествовать еще до игры, с ее развитием добавили легендарности Герман Давыдов, капитан «стрелков», и Омари Гриняев, кофеман «ак барсов». Давыдов принес первые пять очков в истории нового стадиона, примерно как в хоккее или в футболе, чем-то похожим на добивание. Когда Эдди Людик нес-нес «дыню» в зачетку соперников, не донес, но Герман Давыдов сделал это за южноафриканца — 5:0. После чего к этим очкам добавил свои пять Йоханнес Тромп, пробежавший почти полполя. Счет стал 10:0, более привычный, когда команда заносит попытку с реализацией и забивает штрафной. Но в нашем случае речь шла о двух нереализованных попытках, после которых Кобус Мараис промахивался с точки. Может, он пока еще не пристрелялся на новом стадионе, может, помешало то, что с Мараиса в пылу борьбы слетела бутса. Такая же проблема с инвентарем случилась у игрока «славян» Георгия Схиртладзе, что запомнилось, как и реализация штрафного москвичом Борисом Канцелидзе, который свой единственный шанс на набор очков со штрафного использовал — 10:3.

После чего казанцы в одну минуту занесли две попытки — в исполнении Степана Хохлова и Франка Нодье. В случае с Хохловым отметим, что именно он на рекламных баннерах приглашал казанцев на игру своей бывшей и нынешней команд, и именно его попытку наконец-то реализовал Мараис. А Нодье забил попытку сразу после начального удара «славян». Они ввели мяч в игру, его поймал Давыдов, отдал пас Нодье, отправив его в забег по прямой к чужой зачетке. Мараис снова реализовал попытку, установив счет 24:3, и это были его последние очки в игре. Хотя стоит отметить еще один удар в зону 22-50.

Тем временем партнеры делали это регулярно. Омари Гриняев занес попытку в конце первого тайма, после паса Давыдова. Уже во втором тайме Эдди Людик занес после паса Хохлова, а затем сделал дубль, завершая атаку, начатую со своей половины поля, ударом ногой Тромпа — 39:3. В концовке игры Рикерт Корфф занес попытку, реализованную Мараисом, но арбитр матча Умар Хамидов после просмотра видеоповтора отменил оба результативных действия казанцев, что не повлияло ровным счетом ни на что.

Омари Гриняева сложно остановить. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мараис — «Слава МАР» — 4:3

Победа — 39:3, и даже при пяти нереализованных попытках один только Кобус принес своей команде больше очков, чем вся дружина «славян»: Мараис — «Слава МАР» — 4:3. В составах команд произошли любопытные изменения, которые могут повлиять на решающее распределение мест в концовке сезонов по классическому регби и «семерке».

22-летний регбист Алексей Коннов пополнил состав «Стрелы-Ак Барс». Он является воспитанником СШОР по игровым видам спорта Московской области. Выступал за СШОР по ИВС, «ВВА-Подмосковье», французские «Кастр» и «Альби». Также играл за юниорскую и молодежную сборные России. Грузинский форвард Торнике Акубардия подписал контракт с московским «Динамо». Акубардия имеет опыт выступлений за Georgia XV, игры в Кубке Карри и за сборную Грузии по регби-7. Кроме того, Торнике выступал за «Блэк Лайон» в первом сезоне Суперкубка Европы и выходил на поле против «Енисея-СТМ» и «Локомотива». Игравший еще в прошлом сезоне за Казань Егор Зыков покинул состав пензенского «Локомотива», как и южноафриканец Райан Смит. Вместо него (по квоте, но не по позиции) пензенский клуб пополнил Стефан Грундлинг, 30-летний форвард, который ранее играл за ЦСКА и «ВВА-Подмосковье». Что касается Зыкова, то он пополнил состав «Славы МАР» и вернулся в Казань, чтобы сыграть здесь на новом стадионе.

Южноафриканский столб Мхлели Дламини перешел в «Красный Яр». 32-летний Дламини выступал за «Блю Буллс» в Кубке Карри и израильский «Тель-Авив Хит» в Суперкубке Европы. В составе израильской команды южноафриканец доходил до финала турнира.

В полуфинале казанцев ожидает Красноярск. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встретимся на «семерке»

Если говорить об итогах регулярного чемпионата, то необходимо отметить, что чемпион страны 2023 года — пензенский «Локомотив» стремительно покинул число фаворитов российского регби. Пенза строит новую команду, судя по всему, по ходу текущего сезона, вершиной которого он мог посчитать победу в четвертьфинале Кубка страны над «Стрелой-Ак Барс» — 23:17, после проваленного казанцами первого тайма — 5:16. После чего пензенцы вылетели из розыгрыша Кубка, безропотно уступив московскому «Динамо». Не очень приятно выглядит и картинка по итогам первой половины чемпионата страны по регби-7, где пензенцы пока стоят пятыми, собственно, как и в «пятнашке».

На шестом месте — «ВВА-Подмосковье», игроки которой могут запомнить, как стали вторыми по итогам Спартакиады народов России и были сильнее в противостоянии с Пензой. Плюс у них открылся новый стадион, уже ставший местом проведения Суперкубка России.

На последнем месте в памяти игроков команды «Слава МАР» будет то, что «славяне» обыграли «ВВА-Подмосковье» и были участниками матча открытия стадиона в Казани.

Впрочем, личным подвигом «Славы» можно будет посчитать итог матча со «Стрелой-Ак Барс» в заключительном туре первого круга. 7:21, с ничейным итогом первого тайма 7:7, когда «славяне» занесли попытку, играя в меньшинстве, это результат, дающий моральное удовлетворение, не зафиксированное в турнирной таблице. Только в памяти участников противостояния останется очень тяжелая игра, в дождливую погоду, на поле, напоминающем болото. С этими командами казанцы еще имеют шанс сыграть на финише сезона, когда будут завершать чемпионат в регби-7.

Герман Давыдов на все руки мастер. В эпизоде он отвечает за оборону. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третье место казанцев — стабильность, не совсем радующая

Поднимаясь по турнирной таблице, мы увидим «Красный Яр». Красноярцы в последнем туре первого круга провели «огненный» матч с московским «Динамо», минимально уступив — 24:25. Причем красноярцы могли уйти с поля победителями, но их игрок Джейсон Таумалоло промахнулся, пробивая штрафной удар. Тоже, кстати, под дождем, в конце июня осадки шли повсеместно, от Москвы до самых до окраин, включая Красноярск, где состоялась игра, и Казань, откуда за регби наблюдали по телевизору.

Кстати, в заочном противостоянии регби выигрывает у футбола в одну калитку. Дождь не остановил ни одну игру в регби, в то время как на два часа прерывалась встреча чемпионата мира между Францией и Ираком, а двумя годами ранее, на чемпионате Европы, перерыв пришелся на плей-офф, растянув время поединка между Германией и Данией.

Давая краткую оценку выступлению казанской команды в сезоне, отметим, что под флагом сборной Татарстана она финишировала третьей в Спартакиаде народов России и в регулярном чемпионате по классическому регби. Четвертые в таблице чемпионата России по регби-7, где ситуацию можно поправить, но на золото мы уже не претендуем. Но объективно надо признать, что чемпионат страны в «пятнашке» — это единственный турнир, по итогам которого казанцы в этом сезоне могут побороться за золотые медали, правда, для этого предстоит очень постараться.

