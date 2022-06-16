В Казани заменили многолетнюю металлическую конструкцию по дороге в Дербышки

Фото: Дарья Пинегина

Вдоль дороги, проходящей по улице Мира в сторону казанских Дербышек, заменили металлическую конструкцию, которая много лет служила украшением и рекламным баннером на повороте к пляжу на Комсомольском озере.

В пресс-службе мэрии города рассказали «Реальному времени», что в преддверии национального праздника Сабантуй эта конструкция была заменена на более современную из композитного материала, так как прежняя утратила свою эстетическую и практическую значимость.

Фото: Дарья Пинегина

Ранее конструкция выглядела так. Она была железной и периодически ржавела, поэтому ее иногда красили. Перед Сабантуем на конструкцию натягивали соответствующий баннер, зазывающий гостей.

Фото: скриншот с google-карты. Так ранее выглядела конструкция

Напомним, в селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй прошел 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.



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Максим Кокунин