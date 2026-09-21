Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более четырех часов
Ограничения действовали с 03.27 по мск
Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более четырех часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали с 03.27 по 07.14 по московскому времени.
Ранее в Татарстане отменили режим ракетной опасности, также возобновили свою работу аэропорты Казани и Нижнекамска.
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