Итоги дня: шестичасовой пожар в Алафузовском театре, тюремный срок за войну против России, День донора
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 14 июня:
- В Казани произошел пожар в Алафузовском театре — арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Сообщение о нем поступило в 11.38. Локализировать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя пять часов, к 16.33. К тушению пожара привлекали 85 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания. Пожар потушили лишь к шести часам вечера.
- Приволжский райсуд Казани приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-начальника колонии №19 Алмаза Тазеева. Его признали виновным в получении взяток за помощь осужденным в условно-досрочном освобождении, замену вида наказания и длительные свидания, а еще в поборах на ремонт колонии. Бывшего начальника оперативного отдела этой же колонии Сергея Герасимова наказали 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.
- Во Всемирный день донора в Казани кровь сдали 127 человек. В общей сложности банк крови пополнился 57 литрами. По всему Татарстану донорами 14 июня стали 479 человек. Благодаря им банк крови увеличился на 215 литров.
- Правительство России за пять лет впервые выполнило бюджет на 97,5%, сообщил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Это самый высокий процент выполнения расходов, отметил он.
- Реконструкцию ТРК «Кольцо» в Казани начнут не раньше марта 2023 года. Эскизный проект «застрял» на согласовании в градостроительном совете города. С чем это связано — неизвестно. Полтора года назад проект одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Каскад прудов, примыкающих к реке Степной Зай в Альметьевске, покрылся белой пленкой. По данным экологов, подрядчик, проводивший реконструкцию центральной мечети города по соседству, слил в водоем цементный раствор. Строительная фирма с наказанием не согласилась и решила подать иск в адрес Юго-Восточного отделения Минэкологии Татарстана с требованием признать незаконным его решение. Подробности — в материале «Реального времени».
- Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Она объявила, что прекращает вести соцсети и не будет заниматься публичной деятельностью.
- Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для того, чтобы россияне смогли обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений.
- Срок сервисного обслуживания электробусов, которые поставляют челнинский КАМАЗ и нижегородский ГАЗ, в два раза меньше, чем у трамваев: 15 лет против 30. В Казани в прошлом году также заговорили о возможном выпуске на пассажирские маршруты электробусов, однако сейчас для их введения не сделано ничего. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане в рамках Года культурного наследия народов России пройдут около 80 этнографических фестивалей, не считая Сабантуя. Часть из большого списка уже прошла, но череда национальных праздников продолжится по сентябрь включительно. Среди масштабных праздничных событий — чувашский «Уяв», который 10 июля пройдет в Алькеевском районе, и праздник славянской культуры «Ивана Купала», который впервые примет Зеленодольский район.
- Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла версию СМИ, что возраст политика может стать «серьезной проблемой» для его переизбрания — на тот момент ему будет 81 год.
- Стартовало обсуждение проектов на лучшую концепцию интерьеров четырех станций первого участка второй линии казанского метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Поступили 24 заявки от различных архитектурных команд столицы Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, 17 из которых прислали проекты своих работ.
- В День России больше всего пассажиров было на станциях метро «Козья Слобода» и «Кремлевская», так как мероприятия проходили у Центра семьи «Казан», а праздничный салют можно было посмотреть с Кремлевской набережной. Всего 12 июня Казанский метрополитен перевез рекордное число — 75 469 пассажиров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Казани парк стоящих под открытым небом отслуживших свою службу автомобилей МЧС возле поисково-спасательного центра по ул. Губкина, 25 охраняется стаей собак и едва заметным охранником. На его территорию можно попасть через участки с порванной колючей проволокой. Вместе с тем в ГУ МЧС России по Татарстану заверили, что участок охраняется, а о возможности прохода за ограждение им неизвестно. Детали — в материале «Реального времени».
- Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за участие граждан России в военных действиях против страны. Оно также распространяется на публичные призывы к действиям против государственной безопасности. После принятия документа в Уголовном кодексе РФ может появиться статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Нарушителю грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.
- «Газпром» сообщил, что вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом. Причина — несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и обнаруженными техническими неисправностями двигателей.
Ключевые события 111-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в последние недели в районах боевых действий участились расстрелы украинских военнослужащих в спину нацподразделениями. «Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов», — заключили в ведомстве.
- Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» около города Прилуки в Черниговской области уничтожили арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Поражены еще 11 районов скопления живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» около Бахмута и Переездного (ДНР) и Лисичанска. Также уничтожены два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского (ЛНР).
- Украинская сторона обратилась с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с химического комбината «Азот» в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию в Лисичанск, сообщили в Минобороны России. В ведомстве обратили внимание: 13 июня по распоряжению киевских властей военнослужащие ВСУ взорвали последний мост через Северский Донец в сторону Лисичанска. В связи с этим проведение безопасной эвакуации в запрашиваемом Украиной направлении не представляется возможным.
- Несмотря на это, ВС России и формирования ЛНР с 08.00 до 20.00 (по мск) 15 июня откроют гуманитарный коридор в северном направлении — в Сватово. Боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на «Азоте», предлагают прекратить все боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через организуемый гумкоридор.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках восстановлением их инфраструктуры занимаются уже около 2,5 тысячи российских специалистов и почти 800 единиц техники. В ближайшее же время туда направят еще 1 500 строителей и 200 единиц техники.
Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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