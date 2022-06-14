В День России Казанский метрополитен перевез рекордные 75 469 пассажиров — это много или мало?
В День России, 12 июня, Казанский метрополитен перевез 75 469 пассажиров, что является рекордом для этого праздника. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.
Больше всего людей было на станциях «Козья Слобода» и «Кремлевская» — так как мероприятия проходили у центра семьи «Казан», а праздничный салют можно было посмотреть с Кремлевской набережной.
Поток людей наблюдался перед началом концерта и после окончания салюта, а чтобы на платформах не было толпы, на станциях дежурили сотрудники дирекции сбора доходов и движения, службы безопасности. За правопорядком следили сотрудники отдела полиции метрополитена.
Казанский метрополитен перевез 75 469 пассажиров в День России — это:
- На 10 298 человек больше, чем в прошлом году — тогда в казанском метро проехался 65 171 пассажир.
- В 2,5 раза больше, чем в 2020 году, когда вовсю шла пандемия коронавируса — 30 126 пассажиров.
- На 7 291 пассажира больше, чем в допандемийный 2019-й — 68 178 человек.
- Чуть меньше среднего суточного пассажиропотока в Казани за 2021 год — 76 тысяч.
- На 10,4 тысячи меньше рекордного среднего пассажиропотока за сутки в столице Татарстана — в 2013 году он составил 85,8 тысячи.
- Более чем в 4 раза выше, чем суточный пассажиропоток в первый год открытия метро в Казани — в 2005-м он равнялся 18 тысячам.
- На 9 247 человек меньше, чем жителей Вахитовского района Казани по состоянию на начало 2021 года — 84 716 человек. Это самый маленький район столицы Татарстана по численности.
- В 33,5 раза меньше среднего пассажиропотока в Санкт-Петербурге за сутки — 2,53 миллиона.
- В два раза меньше пассажиропотока на самой загруженной станции метро в Москве «Комсомольская» — 153 тысячи пассажиров в сутки.
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