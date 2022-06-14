В День России Казанский метрополитен перевез рекордные 75 469 пассажиров — это много или мало?

В День России, 12 июня, Казанский метрополитен перевез 75 469 пассажиров, что является рекордом для этого праздника. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Больше всего людей было на станциях «Козья Слобода» и «Кремлевская» — так как мероприятия проходили у центра семьи «Казан», а праздничный салют можно было посмотреть с Кремлевской набережной.

Поток людей наблюдался перед началом концерта и после окончания салюта, а чтобы на платформах не было толпы, на станциях дежурили сотрудники дирекции сбора доходов и движения, службы безопасности. За правопорядком следили сотрудники отдела полиции метрополитена.

Казанский метрополитен перевез 75 469 пассажиров в День России — это:

На 10 298 человек больше , чем в прошлом году — тогда в казанском метро проехался 65 171 пассажир.

, чем в прошлом году — тогда в казанском метро проехался 65 171 пассажир. В 2,5 раза больше , чем в 2020 году, когда вовсю шла пандемия коронавируса — 30 126 пассажиров.

, чем в 2020 году, когда вовсю шла пандемия коронавируса — 30 126 пассажиров. На 7 291 пассажира больше , чем в допандемийный 2019-й — 68 178 человек.

, чем в допандемийный 2019-й — 68 178 человек. Чуть меньше среднего суточного пассажиропотока в Казани за 2021 год — 76 тысяч.

среднего суточного пассажиропотока в Казани за 2021 год — 76 тысяч. На 10,4 тысячи меньше рекордного среднего пассажиропотока за сутки в столице Татарстана — в 2013 году он составил 85,8 тысячи.



рекордного среднего пассажиропотока за сутки в столице Татарстана — в 2013 году он составил 85,8 тысячи. Более чем в 4 раза выше , чем суточный пассажиропоток в первый год открытия метро в Казани — в 2005-м он равнялся 18 тысячам.

, чем суточный пассажиропоток в первый год открытия метро в Казани — в 2005-м он равнялся 18 тысячам. На 9 247 человек меньше , чем жителей Вахитовского района Казани по состоянию на начало 2021 года — 84 716 человек. Это самый маленький район столицы Татарстана по численности.



, чем жителей Вахитовского района Казани по состоянию на начало 2021 года — 84 716 человек. Это самый маленький район столицы Татарстана по численности. В 33,5 раза меньше среднего пассажиропотока в Санкт-Петербурге за сутки — 2,53 миллиона.

среднего пассажиропотока в Санкт-Петербурге за сутки — 2,53 миллиона. В два раза меньше пассажиропотока на самой загруженной станции метро в Москве «Комсомольская» — 153 тысячи пассажиров в сутки.

Дарья Пинегина