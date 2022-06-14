«8 лет строгача без штрафа 20 млн»: в Казани вынесли новый приговор начальнику колонии №19

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова (Герасимов и Тазеев)

К 8 годам колонии строгого режима только что приговорил бывшего начальника колонии №19 Алмаза Тазеева Приволжский райсуд Казани. Его признали виновным в получении взяток за помощь осужденным в условно-досрочном освобождении, замену вида наказания и длительные свидания, а еще в поборах на ремонт колонии, передает с места журналист «Реального времени».



Бывшего начальника оперативного отдела этой же колонии Сергея Герасимова наказали 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года — по одному эпизоду превышения полномочий с требованием закупить клей, обои и ламинат по образцу для ремонта помещений оперотдела.

В качестве дополнительного наказания суд запретил обоим занимать должности в системе ФСИН на 3 и 2 года соответственно.

Вину оба не признавали. В суде просили об оправдании. В прениях гособвинитель Чулпан Шаехова просила для Тазеева 10 лет строгача со штрафом в 20 млн рублей и лишением права 2,5 года после освобождения занимать должности в системе ФСИН, для Герасимова — 5 лет колонии общего режима с лишением того же права на 2 года.

На суд обвиняемые пришли своим ходом. Оба пока остаются действующими сотрудниками УФСИН по Татарстану. После оглашения приговора Тазеева взяли под стражу.

Расследование их дела растянулось почти на 6 лет. В августе 2016-го Тазеев был арестован, Герасимова привлекли позже, но меру пресечения избирать не стали. 4 года назад — в июне 2018-го Приволжский райсуд Казани вынес по этому делу первый приговор: начальник колонии получил 9 лет со штрафом 40 млн рублей, главный оперативник — 3,5 года. В октябре того же года Верховный суд Татарстана отменил этот приговор и вернул дело прокурорам и следователям. В конце того же года обвиняемых освободили из-под ареста.

