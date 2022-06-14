Этим летом национальные праздники «Уяв» и «Иван Купала» в Татарстане сменят локации

В этом году организацию и проведение республиканского праздника славянской культуры «Ивана Купала» взял на себя Зеленодольский район Татарстана. Ранее мероприятия проходили в Набережных Челнах.

Там же 8 июля состоится и само событие, посвященное народному празднику восточных славян — летнему солнцестоянию, сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она отметила, что власти Зеленодольского района поставили перед собой задачу устроить масштабный праздник и поднять его на новый уровень.



Организаторы подготовят множество интерактивных площадок, ярмарку товаров народно-художественных промыслов, мастер-классы по плетению венков, изготовлению оберегов, кукол, талисманов. В планах организаторов провести здесь же турнир средневекового боя и фестиваль кузнечного мастерства. Ожидается, что в празднике примут участие фольклорные коллективы из Донецкой народной республики, Белоруссии и регионов России. Завершит праздник символичный спуск венков на воду и большой хоровод вокруг костра.

10 июля новой площадкой для чувашского праздника «Уяв» в этом году станет село Хузангаево Алькеевского района Татарстана. В прежние годы его организатором выступал Аксубаевский район. Как рассказал глава исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев, праздник станет притяжением туристов со всей страны.

— В этом году ожидается очень интересная программа, это будет один из центров туризма в Татарстане. Потому что побывали мы буквально недавно в селе Хузангаево. Действительно, у него уникальное местоположение — везде озера, восемь домиков из сруба, где живут восемь пар лебедей. Это уникальное рыбное хозяйство, там же строится огромная крепость, планируется парк 100-летия СССР, 4-метровая ракета, бюст Гагарина, Николаева. Открываться все это будет на празднике «Уяв». Огромное количество гостей планируется со всей России.

Фото: tatarstan.ru

В программе старинного чувашского обрядового праздника — хороводы, народные забавы и игрища, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, различные мастер-классы, творческие состязания частушечников и гармонистов. Кроме того, участников «Уява» ждет церемония новоселья в усадьбе «Чавашсурче», дегустация традиционного чувашского кваса и чувашской ухи.

Что касается национального татарского праздника Сабантуй, посвященного окончанию весенних полевых работ, он в этом году пройдет почти в половине регионов России и 35 странах. Татарстан проводит и организует 17—18 июня федеральный Сабантуй в Ульяновске, где примут участие 65 регионов страны.



Ангелина Панченко