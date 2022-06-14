Минобороны России: украинская сторона попросила организовать гумкоридор для эвакуации с завода «Азот»

Украинская сторона попросила организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с завода «Азот» в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию в Лисичанск. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В российском военном ведомстве отметили, что последний мост в сторону Лисичанска взорвали по распоряжению киевских властей, поэтому безопасная эвакуация туда не представляется возможной.

Фото: кадр видео Минобороны России

Российские военные заявили о готовности провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан с «Азота» в северном направлении — в ЛНР. Завтра с 08.00 до 20.00 (мск) открывается гуманитарный коридор.

Кроме того, Минобороны предлагает боевикам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азота», прекратить боевые действия с 8 утра, выпустить мирных граждан и сложить оружие, пишет «РИА Новости».



В минувшее воскресенье посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали покидать предприятие «Азот» в Северодонецке. Остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной.



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Татьяна Леухина