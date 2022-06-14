Реконструкцию «Кольца» в Казани начнут не раньше марта 2023 года — проект «застрял» на согласовании

«Мы теперь сможем начать реконструкцию «Кольца» не ранее марта 2023 года»

Как выяснило «Реальное время», реконструкция ТРК «Кольцо» в Казани откладывается как минимум до марта 2023 года. Эскизный проект «застрял» на согласовании в градостроительном совете города.

— Пока не пройдем этот этап, мы не сможем начать работу над рабочим проектом и его экспертизой. На все это нам необходимо будет еще как минимум год, — рассказала нашему изданию представитель ГК «Эдельвейс» Алина Зайнетдинова.

Неизвестно, с чем связано такое долгое согласование эскиза. При этом, рассказала собеседница издания, почти полтора года назад его одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов. При лучшем исходе реконструкцию смогут начать только в марте следующего года.

«Облик торгового центра не отвечает современным архитектурным тенденциям»

В декабре 2020 года Минниханов одобрил проект реконструкции торгового центра. В 2019 году эскиз получил резкую критику.

Авторы победившего проекта реконструкции «Кольца» решили обратиться за советом к казанским краеведам и архитекторам, поскольку их детище, по мнению общественности и ряда экспертов, однозначно требует серьезной доработки.

Фото: headsgroup.ru

— Облик торгового центра не отвечает современным архитектурным тенденциям, особенно на фоне окружающей богатой застройки разных архитектурных эпох. Часть территории торгового центра не застроена, и там находится плоскостная парковка. Создается очень много открытого пространства, делая среду некомфортной, — рассказывал в 2019 году архитектор Владислав Куликовский.



Критике также подверглась и городская инфраструктура около «Кольца». По мнению Куликовского, отсутствие наземного перехода через улицу Пушкина на протяжении километра — от Салимжанова до Галактионова — делает место менее удобным для пешеходного трафика и значительно снижает доступность торгового центра для маломобильных групп населения.

«Эскизный проект согласован на 90%»



Московские архитекторы только к марту 2020 года внесли правки с учетом мнений казанских экспертов. Готовый проект был представлен к лету.

Согласно их варианту, здание торгово-развлекательного центра планируется окутать металлической сетчатой «вуалью» белого цвета, а также расширить площадь на 10% — до 94 тыс. кв. м, благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону.

Фото: vk.com/headsgroup

Вместе с тем архитекторы решили восстановить объемы стоявших на месте «Кольца» «Музуровских номеров», здания Татпотребсоюза и двух жилых домов, но в современном прочтении. Предполагалось, что днем здание будет выглядеть индустриально, а ночью благодаря подсветке через «сетку» будут проступать силуэты старых зданий.

Артем Гафаров