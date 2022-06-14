К тушению пожара в Алафузовском театре в Казани привлекли 85 человек и 24 единицы техники

К тушению пожара в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» привлекаются 85 человек и 24 единицы техники. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Пожарные расчеты уже работают. На месте также находятся вице-премьер Лейла Фазлеева, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана — начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и первый заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минмолодежи Татарстана, загорелась крыша арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Возгорание произошло на чердаке с переходом на кровлю.



Прокуратура Казани уже организовала проверку по факту возгорания здания Алафузовского театра по улице Гладилова. Как сообщали в ГУ МЧС РФ по Татарстану, самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек. Пострадавших нет. Людей в здании не осталось.



Татьяна Леухина