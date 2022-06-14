В Казани стартовало обсуждение проектов на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метро

Сегодня в Казани стартовало обсуждение проектов на лучшую концепцию интерьеров четырех станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Об этом сообщает мэрия города.

Напомним, прием проектов на конкурс начался 2 мая и закончился 5 июня. Всего поступило 24 заявки от различных архитектурных команд Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, 17 из которых прислали проекты своих работ.

При разработке дизайн-проектов учитывалось: соблюдение требований комфорта и безопасности, оптимальное использование пространства, гармоничное сочетание интерьера с контекстом окружающего пространства, использование современных технологий с учетом мест установки элементов навигации.

В обсуждении приняли участие заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, директор ГКУ «ГИСУ РТ» Нияз Ситдиков, а также генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов.

Фото: kzn.ru

9 июня в столице Татарстана утвердили названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.



Станция, расположенная по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР».

Станция, расположенная в районе остановки городского пассажирского

транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая».

транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая». Станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант».

Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар».

В прошлом году эксперты — краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты — обсуждали самые популярные названия для новых станции метро



Кроме того, в 2021 году «Реальное время» публиковало эскизы архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии.



Максим Кокунин