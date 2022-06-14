В Казани стартовало обсуждение проектов на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метро
Сегодня в Казани стартовало обсуждение проектов на лучшую концепцию интерьеров четырех станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Об этом сообщает мэрия города.
Напомним, прием проектов на конкурс начался 2 мая и закончился 5 июня. Всего поступило 24 заявки от различных архитектурных команд Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, 17 из которых прислали проекты своих работ.
При разработке дизайн-проектов учитывалось: соблюдение требований комфорта и безопасности, оптимальное использование пространства, гармоничное сочетание интерьера с контекстом окружающего пространства, использование современных технологий с учетом мест установки элементов навигации.
В обсуждении приняли участие заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, директор ГКУ «ГИСУ РТ» Нияз Ситдиков, а также генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов.
9 июня в столице Татарстана утвердили названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
- Станция, расположенная по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР».
- Станция, расположенная в районе остановки городского пассажирского
транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая».
- Станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант».
- Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар».
В прошлом году эксперты — краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты — обсуждали самые популярные названия для новых станции метро
Кроме того, в 2021 году «Реальное время» публиковало эскизы архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии.
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