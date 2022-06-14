В Казани горит здание Алафузовского театра — здесь расположена арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык»

В Казани загорелось здание арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре в здании по адресу ул. Гладилова, 49 поступило в 11.38. Самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек. Пострадавших нет. Людей в здании не осталось.

Произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас пожарные подразделения работают по рангу пожара № 2. Созданы 3 боевых участка, используется пожарная автолестница.

Здание арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык» или Алафузовского театра открыло свои двери после реставрации в 2020 году. Оно является историческим памятником республиканского значения. На ремонтно-реставрационные работы выделялось свыше 500 млн рублей.



Театр построил в начале XX века фабрикант Алафузов для своих рабочих. После здание выступало в качестве Дворца культуры для работников расположенного рядом льнокомбината (также основанного Алафузовым), а уже в период современной истории в здании располагался Казанский татарский государственный театр юного зрителя.



Татьяна Леухина