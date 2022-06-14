Марат Хуснуллин сообщил, что около 2 500 специалистов из России восстанавливают Донбасс

Темпы работ по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик продолжают увеличиваться. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, уже около 2 500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории Донбасса. Кроме того, в ближайшее время сюда отправятся еще 1 500 строителей и 200 единиц техники.

Фото: t.me/mkhusnullin

20 мая Хуснуллин сообщил, что правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. О том, что государство будет помогать с восстановлением всех освобожденных территорий Украины, вице-премьер заявил за пару дней до этого. Объем необходимых средств пока оценивается.



Также он пообещал, что Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Средства на данные проекты уже выделили.

Дарья Акимова