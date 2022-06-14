Поклонская сообщила, что назначена советником генпрокурора России

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом она сообщила личном в своем Telegram-канале.

— Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала Наталья Поклонская.



Фото: flickr.com

13 июня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. На это пост она была назначена в феврале 2022 года.



2 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ об освобождении Поклонской от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде. Она была назначена послом в этом африканском государстве указом главы государстве в октябре прошлого года. В январе стало известно, что она не вступит в эту должность из-за возникших личных обстоятельств.

Татьяна Леухина