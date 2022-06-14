Срок сервисного обслуживания электробусов в России в два раза меньше, чем у трамваев

«В течение 15 лет производитель несет полную ответственность за исправность каждого электробуса»

Срок сервисного обслуживания электробусов, которые поставляет челнинский КАМАЗ и нижегородский ГАЗ, в два раза меньше, чем у трамваев. Он составляет 15 лет против 30. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Мосгортранса».

— Все электробусы — российского производства и обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что с момента передачи в парк Мосгортранса в течение 15 лет производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждого электробуса, — пояснили в предприятии.

Фото: transport.mos.ru

В пресс-службе добавили, что срок сервисного обслуживания трамваев составляет 30 лет. В течение этого срока производитель также берет на себя ответственность за техническое состояние транспорта. Это позволяет перевозчикам сосредоточиться на вопросах транспортной доступности и не тратить время на сервисное обслуживание.

— Москва закупает трамваи у отечественных производителей, тем самым побуждая российскую индустрию машиностроения к развитию. Благодаря столичным заказам на поставку новых вагонов рабочими местами удается обеспечить около 3 тысяч человек. Это сотрудники компаний, которые поставляют комплектующие, работники сервисных компаний, а также специалисты на производстве в Твери и Санкт-Петербурге, — рассказали в «Мосгортрансе».

На трамвайных маршрутах в Казани сейчас можно встретить семь различных типов вагонов. Самые старые из низ — АКСМ-62103 — белорусского производства. С 2020 года в эксплуатацию начали вводить питерские вагоны 71-911, произведенные на «Невском заводе электрического транспорта». Таких пока пять штук.

«12-метровые автобусы должны ходить 10 лет»

Вместе с этим, как нам рассказывал бывший директор КПАТП-7 Владимир Капитонов, федеральным правительством установлены более короткие сроки эксплуатации обычных автобусов.

Фото: Максим Платонов

— У нас, как у третьей столицы, установлены свои параметры: 8 лет — короткий, 10 лет — большой [сроки] 12-метровые [автобусы] должны ходить, — пояснил он



Капитонов обратил внимание и на то, что такие требования не распространяются на туристические автобусы, хотя с технической точки зрения они практически ничем не отличаются от маршрутных. При должном уходе они могут спокойно выходить на маршруты 15-20 лет.

Чем отличаются новые электробусы КАМАЗа

Сейчас в Москве идет приемка 22 электробусов новой модификации. Отличаются они улучшенной системой электрического отопления и более емким аккумулятором, который увеличивает запас хода на одном заряде.

— На сегодня в Москве началась приемка новой партии электробусов от ПАО «КАМАЗ». Это машины 2022 года выпуска с электрическим отопителем. Это значит, что система будет гораздо быстрее обеспечивать оптимальную температуру в салоне. Кроме того, в них батарея увеличенной емкости, что позволяет увеличить максимальный пробег на одном заряде до 80-90 км, — поделились в «Мосгортрансе».

Фото: mosgortrans.ru

В начале июня стало известно, что КАМАЗ также поставит Санкт-Петербургу 364 новых автобуса, из них 303 будут на сжиженном природном газе и 61— на компримированном природном газе.

Запуск электробусов в Казани провалился

В Казани в прошлом году также заговорили о возможном запуске на пассажирские маршруты электробусов, однако сейчас для их введения не сделано ничего.

Фото: kzn.ru

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии столицы Татарстана, для введения электробусов необходим комплексный подход: приобретение самих транспортных средств, оборудование электрозарядной инфраструктуры и квалифицированные кадры



Сейчас, как отмечается, продолжает прорабатываться вопрос о введении в Казани электробусов. Однако о том, что было сделано за год, в пресс-службе мэрии отвечать отказались. Не исключено, что это связано с текущей экономической ситуацией. Так, например, в Казани из-за этого отказались закупать и новые автобусы в 2022 году.

Артем Гафаров