Доноры в Татарстане пополнили банк крови более чем на 215 литров

Фото: Максим Платонов

Сегодня по всему Татарстану донорами стали 479 человек, которые пополнили банк крови на 215 литров. Информацией с «Реальным временем» поделилась врач организационно-методического отдела Республиканского центра крови Минздрава Татарстана Елена Тухватуллина. Сегодняшняя акция была приурочена ко Всемирному дню донора.

Фото: realnoevremya.ru

Вместе с этим она отметила, что дефицита крови как такового в республике не возникает. В отдельных случаях могут требоваться большие запасы определенной группы — тогда возникает острая необходимость их восполнить для других непредвиденных случаев. В этом случае на сайте и в каналах Центра крови меняется состояние «донорского светофора», который определяет уровень необходимости крови той или иной группы.

Среди 479 доноров 172 казанцев. Они пополнили банк крови на 57 литров. Это позволяет вовремя оказывать необходимую медицинскую помощь, связанную с переливанием даже при самых экстремальных ситуациях. В разговоре с изданием Тухватуллина вспомнила трагедию в гимназии №175, когда Центр крови физически не мог вместить весь поток желающих стать донорами.

Артем Гафаров