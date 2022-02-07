Главная мечеть Альметьевска после реконструкции станет религиозно-просветительским центром

Один из проектов предусматривает полную трансформацию храма и расширение его функционала

Фото: архитектурная мастерская «Арканика»

Мечеть имени Ризы Фахретдина в Альметьевске в скором времени может стать мусульманским религиозно-просветительском центром и новой точкой притяжения в городе. Сейчас храм готовят к серьезной трансформации. Как сообщили «Реальному времени» в самой мечети, рассматриваются разные варианты реконструкции, но окончательное решение еще не принято. Тем не менее здесь надеются, что после обновления мечеть станет крупным учебным исламским центром на юго-востоке республики.

В Альметьевске появится новая точка притяжения

В нефтяной столице республики обсуждают варианты реконструкции Центральной мечети города. Один из проектов предусматривает трансформацию мечети имени Ризы Фахретдина в исламский религиозно-просветительский центр и расширение функций здания. По задумке авторов идеи, с объединением культовой и общественной составляющих в Альметьевске появится новая точка притяжения для жителей, площадка для дискуссий и взаимодействия горожан разных возрастов.

Проект предусматривает разделение религиозно-просветительского центра на два уровня. На одном расположится стилобат с общественными функциями и рекреационная зона. На втором — сама мечеть и новая площадь на кровле стилобата.

На главном фасаде может появиться каллиграфия, а на южном, западном и восточном фасадах — рельефные панели с татарским орнаментом. По задумке авторов, геометрический национальный орнамент, то растворяющийся, то проявляющийся на фасаде, — отсылка к культуре региона, с одной стороны, и эффектный прием для интерьеров — с другой.

Каллиграфическая композиция на главном фасаде — текст с татарского шамаиля (религиозный знак, основанный на арабской каллиграфии, оформленный в виде станковой картины) XIX века, переводится как «Для того, кто ищет знания, рай станет обязательным». Чтобы адаптировать текст шамаиля, был приглашен казанский художник-каллиграф Наджип Наккаш (Назип Файзрахманович Исмагилов). Им были разработаны несколько вариантов написания в техниках куфи и насх с учетом технических ограничений, заданных архитекторами.

Вместо привычного бежевого, кирпично-красного, золотистого и зеленого предполагается облицевать фасад в современный белый цвет. Согласно проекту, фасад выполнят со световыми вставками, которые ночью будут освещать всю улицу. Новый купол мечети будет выше на 2 метра. Вокруг храма появится большая прогулочная зона, также освещенная фонарями с теплым желтым светом, которая соединит объект с еще одной достопримечательностью города — парком «Каскад прудов».

— Работы над проектом ведутся до сих пор, сейчас мы выполняем рабочую документацию и готовим концепцию интерьеров. Это невероятно интересный проект, где решаются задачи «смысла» и ощущений, которые испытывает человек, находясь в пространстве. Архитектура выступает символом, метафорой религии, традиций и культуры региона, — рассказал архитектор, руководитель мастерской «Арканика» Никита Выходцев.

С реконструкцией мечети поможет компания «Татнефть», но стоимость работ и сроки реализации пока не раскрываются.



Одно из лучших духовных учебных заведений юго-востока Татарстана

Имам-мухтасиб Альметьевского района Исмагил хазрат Сингатуллин подтвердил «Реальному времени», что мечеть готовят к реконструкции. Но пока в городе изучают варианты обновления храма, окончательное решение по проекту еще не принято.

— Определенно говорить, какой будет мечеть, пока рано. Это еще только проект. Поэтому и сроки, и сумма реконструкции еще неизвестны, — пояснил Исмагил хазрат.

При этом в мечети надеются, что обновление действительно поможет ей стать крупным религиозно-просветительским центром на юго-востоке республики. В Альметьевском исламском медресе, работающем при мечети, также очень рассчитывают на это.

— Для меня очень важно, чтобы наше медресе было одним из лучших учебных заведений юго-востока Татарстана. Конечно, в первую очередь это творчески работающий, талантливый педагогический коллектив! Но и здание играет большую воспитательную роль. Очень хочется, чтобы наши студенты учились в просторных, светлых кабинетах, соответствующих требованиям СанПиН, а кабинеты были оснащены современной техникой и мебелью. Наше медресе станет привлекательным и внешне, и мы надеемся, что это будет способствовать нашему дальнейшему процветанию, — поделилась надеждами с «Реальным временем» заместитель директора альметьевского медресе по учебной работе Гульфира Мартынычева.

История мечети Ризы Фахретдина

Центральная мечеть Альметьевска была построена в 1995 году, тогда же было принято решение о создании при мечети исламского медресе — его открыли спустя три года. Ранее храм назывался мечетью имени Р.Г. Галеева — в честь бывшего председателя совета директоров ПАО «Татнефть», который внес большой вклад в строительство культового сооружения. В 2002 году была переименована в честь писателя, просветителя и религиозного деятеля Ризаитдина Фахретдинова.

Мечеть строили по проекту архитекторов А.М. Закирова и Ф.М. Мавлютова, инженеров С.С. Абдуллина, А.А. Гареева, В.И. Масловой. Кирпичное здание расположено на участке с перепадом рельефа в 10 метров. Относится к типу купольных мечетей с главным минаретом на крыше.

Этажность варьируется от трех до четырех, в южной половине расположен молельный зал на 1 200 человек, перекрытый высоким куполом. В северной половине размещены конференц-зал и вспомогательные помещения. На первом этаже обеих половин здания расположены классы. Над северной половиной здания возвышается основной минарет высотой 53,5 метра. По углам зального объема размещены восьмигранные минареты высотой 36,2 метра, а над плоской крышей возвышается позолоченный купол. В интерьере зала стены, потолок, и внутренняя поверхность купола орнаментированы цветными плитками. Окна второго уровня на барабане купола украшены витражами.

Фото yandex.ru

Площадь здания — более 3 тысяч квадратных метров. Здесь проходят мусульманские праздники, религиозные обряды, работает воскресная школа, где прихожанам рассказывают об основах ислама. Здесь же располагается мужское отделение Альметьевского исламского медресе, где обучаются около 50 студентов. В медресе они изучают религиозные дисциплины, а светское образование получают в вечерней школе.

С течением времени здание потребовало ремонта. Возможная реконструкция мечети активно обсуждалась на протяжении последних четырех лет.