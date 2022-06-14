Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для защиты от мошенников

Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для того, чтобы россияне смогли обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. Если заем будет выдан, несмотря на это, кредитор не сможет требовать погашения долга.

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Человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Обратиться можно будет любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО.

В апреле в Набережных Челнах задержали 34-летнего местного жителя, который оформил кредит с помощью чужих документов. Он распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.



Татьяна Леухина