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Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для защиты от мошенников

13:42, 14.06.2022
Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для защиты от мошенников
Фото: cbr.ru

Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для того, чтобы россияне смогли обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. Если заем будет выдан, несмотря на это, кредитор не сможет требовать погашения долга.

Фото: pixabay.com

Человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Обратиться можно будет любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО.

В апреле в Набережных Челнах задержали 34-летнего местного жителя, который оформил кредит с помощью чужих документов. Он распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.

Татьяна Леухина
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