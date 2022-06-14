Байден намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Эту информацию подтвердила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году, — приводит ее слова CNN.

Фото: wikipedia.org

Она опровергла озвученную в The New York Times версию о том, что возраст Джо Байдена может стать «серьезной проблемой» для его переизбрания — на тот момент ему будет 81 год.

На минувших выходных стало известно, что демократическая партия США выступает против того, чтобы президент страны Джо Байден выдвигался на новый срок. По данным The New York Times, десятки разочарованных чиновников-демократов, членов Конгресса США и избирателей выразили сомнения в способности президента спасти свою пошатнувшуюся партию и дать бой республиканцам.



Татьяна Леухина