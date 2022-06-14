Минобороны: участились инциденты с расстрелом националистами украинских военных в спину

Инциденты с расстрелом националистами украинских военнослужащих в спину участились. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, заградотряды украинских националистов в Новомихайловке открыли огонь по военнослужащим 54-й бригады ВСУ, решившим сдаться. Это произошло на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили ракетами «Калибр» арсенал с артиллерийским вооружением и боеприпасами в Черниговской области. Российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 ВСУ.



Высокоточное оружие воздушного базирования уничтожило три взвода РСЗО «Град» Украины в ДНР и ЛНР, а также два склада боеприпасов в ЛНР. Авиация России уничтожила более 350 националистов и шесть установок РСЗО «Град», передает ТАСС.



Вчера Минобороны России сообщало об уничтожении высокоточными ракетами большого количества оружия и техники, поставленных для украинской стороны в ДНР, а также пункта временной дислокации иностранных наемников.



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Татьяна Леухина