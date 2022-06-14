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Прокуратура Казани организовала проверку по факту пожара в Алафузовском театре

13:27, 14.06.2022
Прокуратура Казани организовала проверку по факту пожара в Алафузовском театре
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания Алафузовского театра по улице Гладилова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Там располагается арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Надзорное ведомство с участием специалистов оценит соблюдение требований пожарной безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования.

Видео предоставлено прокуратурой Татарстана.

Сообщение о пожаре в здании по адресу ул. Гладилова, 49 поступило в 11.38. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю. Самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек. Пострадавших нет. Людей в здании не осталось.

Здание арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык» или Алафузовского театра открыло свои двери после реставрации в 2020 году. Оно является историческим памятником республиканского значения. На ремонтно-реставрационные работы выделялось свыше 500 млн рублей.

Татьяна Леухина
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