Прокуратура Казани организовала проверку по факту пожара в Алафузовском театре

Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания здания Алафузовского театра по улице Гладилова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Там располагается арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Надзорное ведомство с участием специалистов оценит соблюдение требований пожарной безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования.

Видео предоставлено прокуратурой Татарстана.

Сообщение о пожаре в здании по адресу ул. Гладилова, 49 поступило в 11.38. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю. Самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек. Пострадавших нет. Людей в здании не осталось.



Здание арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык» или Алафузовского театра открыло свои двери после реставрации в 2020 году. Оно является историческим памятником республиканского значения. На ремонтно-реставрационные работы выделялось свыше 500 млн рублей.



Татьяна Леухина