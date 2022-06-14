В течение лета в Татарстане пройдет более 80 этнофестивалей

В рамках Года культурного наследия народов России, объявленного в этом году президентом страны, на территории Татарстана пройдут порядка 80 этнографических фестивалей, не считая Сабантуя. Об этом на специальном брифинге, посвященном предстоящим событиям, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова. Часть из большого списка уже проведены, но череда национальных праздников продолжится по сентябрь включительно.

Она отметила, что в республике проживают представители более 170 национальностей, поэтому культурные мероприятия коснутся практически каждой. Среди масштабных праздничных событий — чувашский «Уяв», который 10 июля пройдет в Алькеевском районе, праздник славянской культуры «Ивана Купала» примет впервые Зеленодольский район, международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда жыен» состоится 8—9 июля в Агрызском районе, 2 июля Бавлинский район организует национальный удмуртский праздник «Гырон быдтон», Альметьевский район проведет с 15 по 17 июля этно-модерн-фестиваль «Karakuz» и многие другие.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Мы хотим сформировать систему, когда мы уходим от традиционных маркеров, когда начинали с «Каравона» и заканчивали 30-м августа традиционным набором мероприятий. Мы хотим это сделать постоянным процессом, чтобы событийная линейка была в шаговой доступности и была не фрагментарной, а в течение года выстроена на формат семейного досуга выходного дня, — рассказала о планах Минкульта его глава Ирада Аюпова.

Ангелина Панченко