Во Всемирный день донора в Казани кровь сдали 127 человек — банк пополнился на 57 литров

Сегодня, 14 июня, во Всемирный день донора в Казани кровь сдали 127 человек. Об этом «Реальному времени» рассказала врач организационно-методического отдела Республиканского центра крови Минздрава Татарстана Елена Тухватуллина.

В общей сложности банк крови пополнился на 57 литров. В Татарстане, отметила Тухватуллина, очень хорошая ситуация с донорами, которые позволяют иметь в запасе необходимые запасы компонентов различных групп.

Фото: realnoevremya.ru

— Вот эти запасы должны пополняться обязательно. Для таких вот ситуаций и проводятся донорские акции. Нам нужно привлечь новых людей в донорское движение, чтобы у нас всегда были как раз эти запасы компонентов крови, — рассказала Тухватуллина.



Артем Гафаров