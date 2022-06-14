Как отслужившая техника МЧС гибнет под открытым небом в центре Казани

Фото: Максим Кокунин

Техника «под охраной»

В Казани парк стоящих под открытым небом отслуживших свою службу автомобилей МЧС возле поисково-спасательного центра по ул. Губкина, 25 охраняется стаей собак и едва заметным охранником. А на территорию можно попасть через участки с порванной колючей проволокой, убедился корреспондент «Реального времени». Вместе с тем в ГУ МЧС России по РТ заверили, что участок охраняется, а о возможности прохода за ограждение им не известно.

Автопарк принадлежал находившейся когда-то на этом месте части одного из подразделений МЧС. Теперь оставшаяся техника, покрытая явно многолетним слоем ржавчины, стоит в окружении новых жилых комплексов. Здесь стоят Уралы, ЗИЛы, УАЗы, гусеничные тягачи и так далее. Ограждение вокруг кладбища техники, официально называемого складом, представляет собой колючую проволоку, которая чередуется с забором из сетки-рабицы. Местами ограждение отсутствует полностью.

Фото: Максим Кокунин

На территории действительно появляется охранник. Кроме того, здесь обитает стая собак, которые начинают лаять и бросаться на проходящих мимо людей. Жителей близлежащих домов это изрядно раздражает и создает угрозу безопасности для взрослых и детей.

Фото: Максим Кокунин

Техника выведена из боевого расчета и находится на длительном хранении

В ГУ МЧС России по РТ «Реальному времени» сообщили, что участок не заброшен, а является действующим складом материально-технического снабжения, который до сих пор принадлежит министерству. Техника давно выведена из боевого расчета и находится на длительном хранении. В ведомстве подчеркнули, что склад охраняется.

Фото: Максим Кокунин

Возле данной территории построен жилой комплекс «МЧС», который известен как один из самых проблемных долгостроев города. Напомним, после завершения строительства пяти домов дольщики обнаружили, что обещанную им школу на 1,5 тысячи мест построить нельзя — земельный участок под ней остался в федеральной собственности, а Главное управление МЧС России по Татарстану отказывается освобождать территорию.

В настоящее время возле кладбища техники строится новый жилой комплекс «Комос на Губкина», а застройщиком является удмуртская компания «Комосстрой».

Фото: Максим Кокунин

Максим Кокунин