Строители мечети оспаривают штраф экологов за слив раствора в пруд Альметьевска

Штраф за слив цементного раствора в водоем



Стало известно, кто загрязнил «Каскад прудов» в Альметьевске. По данным экологов, подрядчик, проводивший реконструкцию центральной мечети города по соседству, слил в водоем цементный раствор.

В результате каскад прудов, примыкающих к реке Степной Зай в Альметьевске, покрыла белая пленка. Ответственность за экологическое ЧП возложили на казанское ООО «Фортэкс». Во время ремонтных работ работники этой фирмы, как выяснили проверяющие, сливали строительные отходы в пруд, где водятся утки и рыба.



О загрязнении «Каскада прудов» первым сообщило население. Альметьевцы писали о проблеме в соцсетях, обращались с просьбой разобраться с виновником в систему «Народный контроль».

— В каскад прудов стекает цементный раствор. По всему каскаду прудов образовалась белая плёнка, — сообщил один из очевидцев, а в качестве доказательств приложил несколько фотографий.

На снимках отчетливо виден желоб, по которому видимо и сливали раствор.

Фото: vk.com/almet_nka

После обращений жителей к экологам, в прокуратуру и Минэкологии РТ было проведено расследование, в ходе которого и определили виновника ЧП. На нарушителя природоохранного законодательства завели административное дело и наложили штраф в размере 50 тысяч руб.

Строительная фирма с наказанием не согласилась и решила подать иск в адрес Юго-Восточного отделения Минэкологии республики с требованием признать незаконным его решение.

Оснований для признания правонарушения малозначительным нет

Как следует из материалов суда, экологи установили, что причастность фирмы «Фортэкс» к этому нарушению:

— В рассматриваемом случае обществу вменяется в вину сброс цементного раствора

с территории строительной площадки, который был выведен по рельефу местности и

по имеющемуся железобетонному лотку, на водный объект — Каскад прудов (приток

р. Степной Зай), в отсутствие решения о предоставлении Каскад прудов в г.

Альметьевск (приток р. Степной Зай) в пользование.

В качестве доказательства ответчик предоставил суду результаты отбора проб воды из пруда, взятые специалистами Минэкологии, фото- и видеоматериалы.

Фото: vk.com/almet_nka

Представитель ответчика Ткачук А.И. отметил, что у фирмы не было заключено никаких договоров с Минэкологии на пользование этим водным объектом. Кроме того, загрязнение пруда было признано ведомством нарушением части 1 и 2 ст.11 Водного кодекса РФ. После чего на «Фортэкс» составили административный протокол и наложили штраф.

Представитель истца Максутов Э.М. в ходе заседания пытался убедить суд в том, что проверка прошла с нарушениями:

— При проведении процедуры отбора проб и получения результатов исследований, административным органом допущены существенные нарушения, — заявил он.

Суд доводы истца отклонил, отметив, что протокол отбора проб воды «содержит полную и раскрытую информацию, в связи с чем, нарушений не усматривается», а доводы истца носят лишь предположительный характер и не подтверждены документально.

Были изучены и другие обстоятельства дела, предоставленные Министерством экологии, и в действиях ООО «Фортэкс» усмотрели признаки правонарушения, предусмотренного статей 7.6 КоАП РФ. Кроме того, суд отметил пренебрежительное отношение заявителя к исполнению своей публично-правовой обязанности. Оценив характер правонарушения и роль в нем строительной фирмы, размер нанесенного водному объекту вреда, а также тяжесть наступивших последствий суд пришел к вывод, что оснований для признания правонарушения малозначительным, нет, а у суда нет никаких правовых оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

Фото: vk.com/almet_nka

75 госконтрактов и 36 судебных дел

Согласно данным из открытых источников, фирма «Фортэкс» существует с 2004 года. Руководит компанией Рауф Галямов, владеющий долей общества в 36%, остальная часть принадлежит ООО «Монтажспецстрой». Кроме того, Галямов является учредителем еще 15 организаций с различным родом деятельности.

Основной вид деятельности ООО «Фортэкс» — «подготовка строительной площадки». За 2021 год выручка общества составила около 1,5 млрд руб., выручка — чуть более 14,5 млн рублей. Организация часто участвует в госзакупках. На ее счету — 75 контрактов на общую сумму 10,7 млрд руб. Среди постоянных заказчиков «Главинвестстрой РТ» — 46 договоров на 4,8 млрд рублей, УКС Пермского края — 2 договора на 2,9 млрд руб., «Главстрой РТ» — 4 договора на 1,1 мдрд рублей.

Также «Фортэкс» проходит ответчиком в 36 гражданских и административных делах, а в качестве искового заявителя — по 27-ми делам.

Ангелина Панченко