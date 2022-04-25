Итоги дня: Путин о льготной ипотеке и экономике, снижение налоговых сборов в Татарстане, гимн и флаг в школах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 25 апреля.
- Президент России Владимир Путин предложил уменьшить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. По его словам, ситуация в целом позитивная, что дает возможность сделать шаг на снижение. Кроме того, Путин высказался за продление действия программы льготной ипотеки до конца 2022 года.
- Глава государства также обратил внимание, что инфляция в России замедляется, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а стоимость некоторых товаров уже начала снижаться. Экономика в стране стабилизировалась, заключил Путин.
- За I квартал 2022 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 93,2 миллиарда рублей, из них собственные доходы — 85 миллиардов. Всего же в республике собрали 317 миллиардов рублей, большая часть из которых ушла в федеральный бюджет. Вместе с этим ряд предприятий допустили снижение налога на прибыль на 2 миллиарда рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Правительство России выделило 120 млрд рублей на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог — 5,5 миллиарда направят в Татарстан. Так, 3 миллиарда рублей республике выделяется на финансирование развития инфраструктуры дорожного хозяйства по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
- Глава «Татнефти» Наиль Маганов не исключает введения полного нефтегазового эмбарго на импорт из России. Однако этого пострадают сами западные партнеры, предупреждает он. Маганов рассказал, что «бизнес на Западе не в меньшем шоке, куда в большем шоке, чем мы».
- ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* («Национал-социализм/Белая сила, власть»*), которые по заданию СБУ планировали убийство журналиста Владимира Соловьева. Выяснилось, что они также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства RT Маргариты Симоньян и других российских журналистов.
- Жители Казани назвали желаемый уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он составляет 33 500 рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В школах Татарстана заложили традицию поднимать государственные флаги с исполнением гимнов России и республики. С 1 сентября во всех школах региона церемония будет проходить каждую неделю.
- ОАО «Аммоний» решил выделить 157 миллионов рублей на строительство нового химико-технологического лицея мощностью 800 мест в Менделеевске. В свою очередь, глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев обратился с просьбой к президенту Татарстана о выделении 80 миллионов на оснащение учреждения технологическим оборудованием. Он считает, что софинансирование со стороны республики обеспечило бы высокий старт проекту создания образовательного кластера в муниципалитете.
- С начала спецоперации на Украине из 28 стран высланы около 400 российских дипломатов, заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Он предупредил, что недружественные действия против россиян не останутся без ответа. Уже принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета на въезд в Россию предусматривают и арест активов на на ее территории и т.д.
- В Татарстане в марте 2022 года средний размер потребительского кредита составил 132 565 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 45,9%. Как сообщили в НБКИ, в феврале средний размер потребкредита в республике достигал 245 005 рублей.
- Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. В его основные задачи входит привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей в решение важнейших задач общества и государства.
- Последняя неделя апреля в Татарстане прогнозируется дождливой, но теплой. Как сообщили в Гидрометцентре республики, в ближайшие дни потеплеет +23 градусов. 26 апреля ожидается ухудшение погоды — дождь, гроза и сильный ветер.
- Российской экономике требуется как минимум миллион ИТ-специалистов, заявил первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, отрасль информационных технологий продолжает испытывать кадровый голод. Однако айтишники, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, возвращаются назад.
- В Казани перед 9 Мая начинают поздравлять ветеранов — участников Великой Отечественной войны. Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день в городе их насчитывается 5 199 — инвалиды и участники войны, труженики тыла и вдовы. Их них 132 — непосредственные участники боевых действий.
- Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции. Он будет возглавлять страну еще 5 лет. По данным МВД Франции, после завершения основного подсчета голосов во втором туре выборов Макрон набрал 58,55% голосов. За его конкурента, лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, проголосовали 41,45% избирателей.
- Двум татарстанцам, убившим в Бугульме 20 декабря 2020 года 48-летнего таксиста, вынесли приговор. Их приговорили к 12 и 23 годам лишения свободы. Дело рассматривало с участием присяжных.
- Курс евро на Московской бирже опустился до 77 рублей впервые с июня 2020 года. По данным на 12.19 мск он стоил 77,08 рубля. Доллар торговался за 72,95 рубля. Банк России тем временем изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика занимает особую стратегическую позицию в отношениях России и Туркменистана. В частности, это связано с проектами КАМАЗа, «Татнефти» и других.
- Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь». Он отметил, что по предприятию наносились серьезные удары. Однако градоначальник рассчитывает, что металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» восстановят.
- Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин заявил, что в Нижнекамске вообще не должно быть свалок. Он напомнил, что у каждой территории есть собственник, который должен отвечать за нее. Муллин поручил провести ревизию всех мест, выявить свалки и устранить их.
* Запрещенная в России террористическая организация
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеПроисшествияБизнесПромышленностьНефть Татарстан
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