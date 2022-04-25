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Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

10:53, 25.04.2022
Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону, который победил на президентских выборах во Франции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия, — говорится в поздравлении российского президента.

Фото: commons.wikimedia.org

По данным МВД Франции, после завершения основного подсчета голосов во втором туре выборов президента страны Макрон набрал 58,55% голосов. Другой кандидат, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов. Накануне она признала поражение на президентских выборах.

Диана Жиленкова
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