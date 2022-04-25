Минниханов: Татарстан занимает особую стратегическую позицию в отношениях России и Туркменистана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Татарстан занимает особую стратегическую позицию в отношениях России и Туркменистана. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов по итогам встречи с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым.



Минниханов уточнил, что роль республики в российско-туркменских отношениях связана с проектами таких компаний, как КАМАЗ и «Татнефть» и др. Также на встрече стороны обсудили возможности стратегического партнерства в области поставок вертолетов и совместной работы по судостроению.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

— Ну и я должен сказать, что туркменские студенты, их порядка пяти тысяч, я всегда слышу о них только прекрасные отзывы. Это некое связующее звено между Туркменистаном и Татарстаном, — добавил Минниханов.

Накануне президент Татарстана прибыл во дворец конгрессов «Рухыет» в Туркменистане. Он лично поздравил Бердымухамедова с победой на выборах главы государства. Напомним, в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном.



Диана Жиленкова