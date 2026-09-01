Татарстан выделит 12,3 млн рублей на молодежный лагерь в ОАЭ

Наибольшую часть бюджета — свыше 5,6 млн рублей — составят расходы на авиаперелеты участников и членов организационного комитета

Правительство Татарстана планирует организовать Международный молодежный лагерь в Объединенных Арабских Эмиратах. На его проведение из республиканского бюджета будет направлено более 12,3 млн рублей, согласно информации с портала госзакупок.

Наибольшую часть бюджета — свыше 5,6 млн рублей — составят расходы на авиаперелеты участников и членов организационного комитета. Более 3,5 млн рублей планируется потратить на проживание, около 2,3 млн рублей — на организацию питания участников.

В рамках лагеря участникам предоставят фирменную символику: футболки, блокноты, ручки, шопперы и бейджи. В программу также войдут культурно-познавательная деятельность, работа вожатых, педагога-организатора и тренера по проектной деятельности, а также создание и запись гимна лагеря.

Прием заявок на организацию мероприятия завершится 9 сентября. Исполнитель будет определен 11 сентября и должен будет сразу приступить к работе.

Дмитрий Зайцев