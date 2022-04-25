Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий
Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в стране десятилетием науки и технологий. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Основные задачи проведения десятилетия: привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей в решение важнейших задач общества и страны.
Документом утверждается координационный комитет и его состав.
В начале февраля президент России Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть вопрос о проведении в стране десятилетия науки и технологии.
2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Предыдущий, 2021-й, был Годом науки и технологий. 2023 год планируется объявить годом педагога и наставника.
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