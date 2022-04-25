ФСБ заявила о задержании неонацистов, планировавших убийство Владимира Соловьева
В Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* («Национал-социализм/Белая сила, власть»*), планировавших убийство российского журналиста Владимира Соловьева по заданию СБУ. Об этом сообщает «РИА Новости».
В ходе обысков у задержанных изъяли СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, больше тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.
Отмечается, что члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева. После него они планировали скрыться за границей. Главное следственное управление Следкома России возбудило уголовное дело и продолжает в рамках него сбор доказательств преступлений задержанных.
Президент России Владимир Путин также сегодня заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.
22 апреля ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя на подконтрольной ВС России территории. Отмечалось, что планировали заминировать автомобиль.
* Запрещенная в России террористическая организация
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