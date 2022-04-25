ФСБ заявила о задержании неонацистов, планировавших убийство Владимира Соловьева

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

В Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* («Национал-социализм/Белая сила, власть»*), планировавших убийство российского журналиста Владимира Соловьева по заданию СБУ. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе обысков у задержанных изъяли СВУ, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, больше тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.

Отмечается, что члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева. После него они планировали скрыться за границей. Главное следственное управление Следкома России возбудило уголовное дело и продолжает в рамках него сбор доказательств преступлений задержанных.

Президент России Владимир Путин также сегодня заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.

Фото: wikipedia.org

22 апреля ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя на подконтрольной ВС России территории. Отмечалось, что планировали заминировать автомобиль.



* Запрещенная в России террористическая организация

Дарья Акимова