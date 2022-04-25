Дожди, грозы и до +23 градусов: синоптики рассказали о погоде в Татарстане в последнюю неделю апреля

Фото: Дмитрий Резнов

Последняя неделя апреля в Татарстане будет дождливой, но теплой. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем воздух может прогреться до +23 градусов.



Ночью во вторник, 26 апреля, в отдельных районах Татарстане пройдет небольшой дождь. Кратковременные осадки, грозы и сильный ветер порывами до 15—20 м/с ожидаются также днем и вечером. Ночью прогнозируется от +5 до +10 градусов, а днем потеплеет до +18..+23°С.

В среду, 27 апреля, в Татарстане сохранится теплая неустойчивая погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью порывы ветра усилятся до 15 м/с, днем до 15—20 м/с. Ночные температуры установятся в пределах 8—13 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+23°С.

Погода в Татарстане кардинально изменится в четверг, 28 апреля. Ночью синоптики прогнозируют дожди с грозами и до 5—10 градусов тепла. Днем в республике снова пройдет небольшой дождь. Днем ожидается от +9 до +14°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 29 апреля, и в субботу, 30 апреля, в республике осадки маловероятны. Ночью похолодает до -2..+3 градусов, а днем потеплеет до +8..+13°С.

Накануне, 24 апреля, в Татарстане зафиксировали до +16..+20 градусов. Сегодня в республике наблюдается небольшой дождь. В полдень воздух прогрелся до +12..+17°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как рассказывал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, в столице Татарстана за первые три недели апреля выпало 91,1 миллиметра осадков. Это почти в три раза больше месячной нормы, которая составляет 32 миллиметра.

По словам Аухадеева, месячная норма осадков в Казани выпала за первую неделю апреля — 33 миллиметра. За вторую неделю месяца зафиксировали всего 3 мм осадков. За третью неделю апреля выпало небывалое количество осадков — две месячные нормы, 56 миллиметров.



Татьяна Демина