ЕС не смог найти ракеты Patriot для Украины

Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи

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Министры обороны стран Евросоюза не достигли конкретных результатов в поисках ракет Patriot для Украины на неформальной встрече в Ирландии. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи. Ее слова передает ТАСС.

Каллас отметила, что, несмотря на призывы и обсуждения, никаких практических решений принято не было. По ее словам, украинский министр обороны обозначил главным приоритетом поставки ракет для систем ПВО, однако в настоящее время наблюдается их глобальный дефицит.

Глава дипслужбы ЕС призвала страны Евросоюза, имеющие небольшие запасы ракет для систем Patriot с истекающим сроком хранения, передать их Украине. В частности, речь шла о Греции, которая сохраняет неприкосновенный запас ракет ПВО для возможного конфликта с Турцией.

Каллас добавила, что страны ЕС продолжают изучать возможность изменения приоритетов новых заказов и ведут переговоры с международными партнерами о поставках ракет.

Дмитрий Зайцев